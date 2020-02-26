Bakan Koca: "(Hac ziyareti) Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre Bilim Kurulu'nun önerisi... - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Bakan Koca: '(Hac ziyareti) Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre Bilim Kurulu'nun önerisi... - Son Dakika

Bakan Koca: "(Hac ziyareti) Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre Bilim Kurulu'nun önerisi...

6 saat önce

Bakan Koca: "(Hac ziyareti) Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre Bilim Kurulu'nun önerisi olabilir, onu da kamuoyuyla paylaşırız."

Bakan Koca:

Bakan Koca: " (Hac ziyareti) Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre Bilim Kurulu'nun önerisi olabilir, onu da kamuoyuyla paylaşırız."

Hac, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

'Umre ve hac organizasyonlarında koronavirüs ile ilgili önlemler alındı'
Kütahya'da Tayland'dan dönen bir vatandaş koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsten nasıl korunmamız gerektiğini tek tek açıkladı Başkentte metro ve Ankaray istasyonlarında koronavirüs temizliği yapıldı

Son Dakika Haberleri
17:37 Güzel oyuncu Mine Tugay dekolteli paylaşımıyla yüz binlerce beğeni aldı
17:05 Souad Massi Cemal Reşit Rey'e geliyor
17:05 Haluk Levent, ünlü oyuncu Jonny Depp'e meydan okudu: Ben daha pahalıyım
16:55 Ressam Figen Batı: "Varlığımın izlerini tuvalime aktarmaya çalışıyorum"
16:55 Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Boşanmanın Ece Erken ile hiçbir alakası yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 17:38:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Koca: "(Hac ziyareti) Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre Bilim Kurulu'nun önerisi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]