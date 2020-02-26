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Bakan Koca: "(Hac ziyareti) Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre Bilim Kurulu'nun önerisi...
6 saat önce
Bakan Koca: "(Hac ziyareti) Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre Bilim Kurulu'nun önerisi olabilir, onu da kamuoyuyla paylaşırız."
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:04 Kaynak: AA
Bakan Koca: " (Hac ziyareti) Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre Bilim Kurulu'nun önerisi olabilir, onu da kamuoyuyla paylaşırız."
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