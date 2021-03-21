Bakan Koca: Hafta içi riski her yerde düşürelim - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları koronavirüse karşı uyararak, "Hafta içi riski her yerde düşürelim" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşları koronavirüse karşı tedbirli olmalarını istedi. Bakan Koca, "Bugün, bazılarımız anlayışından, bazılarımız da ister istemez evde. Hafta içi riski her yerde düşürelim. Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayın" dedi.