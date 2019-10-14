Son Dakika Haberleri: Bakan koca: hareket bölgesinde yeterli personelimiz var
Son Dakika Sağlık Bakan koca: hareket bölgesinde yeterli personelimiz var

Bakan koca: hareket bölgesinde yeterli personelimiz var

1 saat önce

SAĞLIK Bakanı Fahretin Koca, "Harekat bölgesinde yeterli sayıda personelimiz ve teçhizatımızın bulunduğunu aziz milletimize bildirmek isterim" dedi.

Bakan koca: hareket bölgesinde yeterli personelimiz var, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahretin Koca, "Harekat bölgesinde yeterli sayıda personelimiz ve teçhizatımızın bulunduğunu aziz milletimize bildirmek isterim" dedi.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamasında, Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı günden bu yana çok sayıda sağlık çalışanın bölgede gönüllü görev yapmak için başvuruda bulunduğunu bildirdi. Başvuranlar arasında hekim, hemşire, acil sağlık çalışanları, tekniker, yardımcı hizmet personeli ve emekli sağlık çalışanlarının da olduğunu kaydeden Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı: "Bu asil davranışları karşısında çok duygulandığımı ve bu onurlu ülkenin Sağlık Bakanı olmaktan bir kez daha gururlandığımı ifade etmek isterim. Yüreği bu vatan için çarpan, milletine ve devletine her koşulda fedakarca destek olmaya can atan binlerce çalışanımıza teşekkürü borç bilirim. Bununla birlikte harekat bölgesinde yeterli sayıda personelimiz ve teçhizatımızın bulunduğunu bu yüce gönüllü arkadaşlarıma ve aziz milletimize bildirmek isterim. Bu vesileyle halihazırda cephe gerisinde, sınır hattında ve sınır ötesinde görev yapmakta olan tüm görevli hekimlerimize, sağlık personelimize, 112 Acil ve UMKE ekiplerimize de gönülden teşekkür ediyorum. Gayretli çalışmalarını yakından takip ediyor, kendilerine bu kutsal görevde başarılar diliyorum."


Barış Pınarı Harekatı, fahrettin koca, Fırat, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren Akıncı'dan yeni açıklama: Sözlerim çarpıtıldı HDP'den Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bir skandal paylaşım daha! Son Dakika: Türk jetleri mühimmat ikmali yapan teröristleri bombaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 11:55:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan koca: hareket bölgesinde yeterli personelimiz var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]