Bakan Koca: "Hasta olan kişinin maskeli olması, sağlıklı olanların maskeli olmasının gerekmediğini... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Hasta olan kişinin maskeli olması, sağlıklı olanların maskeli olmasının gerekmediğini... - Son Dakika

Bakan Koca: "Hasta olan kişinin maskeli olması, sağlıklı olanların maskeli olmasının gerekmediğini...

6 saat önce

Bakan Koca: "Hasta olan kişinin maskeli olması, sağlıklı olanların maskeli olmasının gerekmediğini ama yurt dışı öyküsü olanların biri ile temasında maskeli olması gerektiğini öneriyoruz.

Bakan Koca:

Bakan Koca: "Hasta olan kişinin maskeli olması, sağlıklı olanların maskeli olmasının gerekmediğini ama yurt dışı öyküsü olanların biri ile temasında maskeli olması gerektiğini öneriyoruz." - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:37 Kaynak: İHA
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