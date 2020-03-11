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Bakan Koca: "Hasta olan kişinin maskeli olması, sağlıklı olanların maskeli olmasının gerekmediğini...
6 saat önce
Bakan Koca: "Hasta olan kişinin maskeli olması, sağlıklı olanların maskeli olmasının gerekmediğini ama yurt dışı öyküsü olanların biri ile temasında maskeli olması gerektiğini öneriyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:37 Kaynak: İHA
Bakan Koca: "Hasta olan kişinin maskeli olması, sağlıklı olanların maskeli olmasının gerekmediğini ama yurt dışı öyküsü olanların biri ile temasında maskeli olması gerektiğini öneriyoruz." - ANKARA
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