Bakan Koca: Hastaneler Hariç, Maske Mecburi Olmaktan Çıktı - Son Dakika
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Bakan Koca: Hastaneler Hariç, Maske Mecburi Olmaktan Çıktı

29.05.2022 21:27
Bakan Koca: Hastaneler Hariç, Maske Mecburi Olmaktan Çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske zorunluluğunun hastaneler dışında kaldırıldığını açıkladı. Koca, “Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske zorunluluğunun hastaneler dışında kaldırıldığını açıkladı. Koca, "Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz" dedi.

Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, maske zorunluluğunun hastaneler dışında kaldırıldığını duyurdu. Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz."

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Kaynak: ANKA

Fahrettin Koca, hastaneler, Güncel, Son Dakika

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