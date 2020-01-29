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Bakan Koca: "Hastanelerimizde yatarak tedavi edilen 7'si yoğun bakım olmak üzere 64 yaralımızı...
6 saat önce
Bakan Soylu'nun açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın açıklaması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Elazığ'daki deprem) Hastanelerimizde yatarak tedavi edilen 7'si yoğun bakım olmak üzere 64 yaralımızı servislerimizde takip ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:39 Kaynak: AA
Bakan Soylu'nun açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın açıklaması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "( Elazığ'daki deprem) Hastanelerimizde yatarak tedavi edilen 7'si yoğun bakım olmak üzere 64 yaralımızı servislerimizde takip ediyoruz." dedi.
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