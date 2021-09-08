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Bakan Koca: Hatırlatma dozu zamanı gelen 6 milyon vatandaşımız var - Son Dakika

Bakan Koca: Hatırlatma dozu zamanı gelen 6 milyon vatandaşımız var

08.09.2021 21:43
Bakan Koca: Hatırlatma dozu zamanı gelen 6 milyon vatandaşımız var, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizde hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon vatandaşımız bulunmaktadır.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizde hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon vatandaşımız bulunmaktadır. Vakit kaybetmeden hatırlatma dozunuzu olmanızı istirham ediyoruz. Görünen o ki tüm aşı türlerinin sınırlı süreyle koruyuculuğu yüksek seyrediyor. Tam bağışıklık sağlanana kadar aşılarımızı olarak kendimizi ve sevdiklerimizi koruma altına alalım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından yazılı açıklamada bulundu. Koca, Bilim Kurulu'nun yüz yüze eğitim, salgının seyri ve aşı programının devamlılığı gündemi ile bir araya geldiğini belirtti. Salgın ortamında eğitimi ara vermeden sürdürebilmek için çalışmaların tamamlandığını ve çocukların okullarına başladığını aktaran Bakan Koca, "Onları korumak konusunda sorumluluğumuz büyük. Her vatandaşımızın hassasiyetle hareket edeceğine inancımız tam. Bizler, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak üzerimize düşen düzenlemeleri yaparak, tedbirlerimizi aldık ve birlikte harekete geçtik. Okullarımızın, öğrencilerimizin durumunu yakından izleyerek tedbirleri güncelleyeceğiz. Şu an izleme ve tedbirleri uygulama sürecindeyiz" ifadelerini kullandı.

'AŞI OLDUĞU HALDE HASTANEDE TEDAVİ GÖRENLER YÜZDE 10'Bilim Kurulu'nun bir diğer gündeminin de salgının seyri ve hastalığın tedavisine ilişkin güncel gelişmeler olduğunu aktaran Koca, şunları kaydetti: "Daha önce pek çok kez varyantların çıkacağını, bunların biz sağlık çalışanlarının gündeminde önemli bir madde olduğunu ancak vatandaşlarımızın takip etmesi gereken bir durum olmadığını ifade etmiştim. Virüsün tabiatı gereği mutasyona uğraması beklenen bir durumdur. Yeni varyantları engelleyecek çözüm, aşı programının dünya ölçeğindeki başarısıdır. Aşılama oranının düşük olduğu ülkelerde virüs kolaylıkla mutasyona uğramakta, oradan tüm dünyaya yeniden yayılmaktadır. Bize düşen başarılı şekilde sürdürdüğümüz aşı programını, toplumsal bağışıklıkla sonuçlandırmaktır. Bu noktada aşı programımızla ilgili bazı önemli konulara dikkat çekmek isterim. Hastanelerimizdeki aktif vakaların yüzde 90'a yakın bir bölümü aşı olmamış ya da aşısı tamamlanmamış kişilerdir. Aşısı tamamlanmış olduğu halde hastalığa yakalanarak hastanede tedavi görenler yüzde 10 dolaylarındadır. 'Aşısı tamamlanmış' ne anlama geliyor? Aşısı tamamlanmış kişi, 2 doz inaktif aşı olup, ikinci doz aşısından 3 ay sonra hatırlatma dozunu da yaptıran veya son 6 ay içinde 2 doz mRNA aşısı olan kişidir."İSRAİL ÖRNEĞİBakan Koca, inaktif aşıdan 3 ay sonra yapılan hatırlatma dozunun koruyuculuğu çok önemli ölçüde artırdığını ifade ederek, "3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı yüzde 2'den daha azdır. 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın da ikinci doz üzerinden 5- 6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacakları öngörülmektedir. Bunun en önemli örneklerinden biri 18 yaş üzeri nüfusunun tamamını aşılamış bulunan İsrail'de ikinci doz uygulamasından 6 ay sonra vaka sayılarının hızla artış göstermesidir. Yaklaşık 8 milyon nüfusta günlük 10 bin civarında vaka görülmesi, bizim nüfusumuza oranlandığında günde 100 bin vakaya karşılık gelmektedir. Türkiye'de hatırlatma dozu ihtiyacı tespit edilerek uygulamaya erkenden başlanmış, olası 100 bin vakalık etki 20 bin civarında günlük vaka ile sınırlanmıştır" açıklamasında bulundu.'TÜM AŞILARIN SINIRLI SÜREDE KORUYUCULUĞU YÜKSEK'

Tüm parametrelerin hatırlatma dozu uygulamasının virüse karşı korunmadaki önemini gösterdiğini belirten Koca, "Ülkemizde hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon vatandaşımız bulunmaktadır. Vakit kaybetmeden hatırlatma dozunuzu olmanızı istirham ediyoruz. Görünen o ki tüm aşı türlerinin sınırlı süreyle koruyuculuğu yüksek seyrediyor. Tam bağışıklık sağlanana kadar aşılarımızı olarak kendimizi ve sevdiklerimizi koruma altına alalım. Bir önemli gündemimiz, tedbirlere uyum konusuydu. Tedbirlere uyma konusunda dikkat çekici bir gevşeklik olduğu görülüyor. Maske, mesafe, temizlik kurallarına gösterdiğimiz hassasiyet bir koruma kalkanıdır. Bunlardan asla taviz verilmemeli. Özellikle milyonlarca öğrencimiz yüz yüze eğitime başlamışken" değerlendirmesini yaptı.


Yevgeniy Ziniçev, COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Bilim Kurulu, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Bakan Koca: Hatırlatma dozu zamanı gelen 6 milyon vatandaşımız var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Koca: Hatırlatma dozu zamanı gelen 6 milyon vatandaşımız var - Son Dakika
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