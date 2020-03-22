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Bakan Koca, "Hayat eve sığar" paylaşımıyla evde kalmanın önemini hatırlattı
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesinde evde kalmanın önemine işaret etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesinde evde kalmanın önemine işaret etti.
Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınından korunmada evde kalmanın önemine dikkat çekmek için "Hayat eve sığar" etiketli paylaşımda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:46 Kaynak: AA
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