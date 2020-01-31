Bakan Koca: "Hayatını kaybedenlerin çoğu 65 yaş üstü bağışıklığı düşük kişilerdir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Hayatını kaybedenlerin çoğu 65 yaş üstü bağışıklığı düşük kişilerdir' - Son Dakika

Bakan Koca: "Hayatını kaybedenlerin çoğu 65 yaş üstü bağışıklığı düşük kişilerdir"

6 saat önce

Bakan Koca: "Hayatını kaybedenlerin çoğu 65 yaş üstü bağışıklığı düşük kişilerdir.

Bakan Koca:

Bakan Koca: "Hayatını kaybedenlerin çoğu 65 yaş üstü bağışıklığı düşük kişilerdir. Çin'den gelen 11 bin yolcu tarandı, herhangi bir şüpheye rastlanmadı."

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:40 Kaynak: İHA
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