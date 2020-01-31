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Bakan Koca: "Hayatını kaybedenlerin çoğu 65 yaş üstü bağışıklığı düşük kişilerdir"
6 saat önce
Bakan Koca: "Hayatını kaybedenlerin çoğu 65 yaş üstü bağışıklığı düşük kişilerdir.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:40 Kaynak: İHA
Bakan Koca: "Hayatını kaybedenlerin çoğu 65 yaş üstü bağışıklığı düşük kişilerdir. Çin'den gelen 11 bin yolcu tarandı, herhangi bir şüpheye rastlanmadı."
(İHA)
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