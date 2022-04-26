Bakan Koca "hayırlı kararlar" diye duyurdu: Bilim Kurulu bugün 12.00'de toplanıyor - Son Dakika
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Bakan Koca "hayırlı kararlar" diye duyurdu: Bilim Kurulu bugün 12.00'de toplanıyor

26.04.2022 08:41

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının bugün yapılacağını, "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım" paylaşımıyla duyurdu. Toplantı saati 12.00 olarak açıklandı.

Maske ile ilgili önemli kararların alınmasının beklendiği Bilim Kurulu toplantısının tarihi bir gün öne çekilerek 27 Nisan'dan 26 Nisan'a alınmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merakla beklenen toplantının bugün yapılacağını sosyal medyadan yaptığı "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor" paylaşımıyla duyurmuştu.

Son Dakika: Maske zorunluluğu tamamen kalkıyor mu? Milyonların merakla beklediği Bilim Kurulu, bugün saat 12.00'de toplanacak

TOPLANTININ SAATİ BELLİ OLDU

Bugün, Bakan Koca'nın başkanlığında toplanacak olan Bilim Kurulu toplantısı saati belli oldu. Bilim Kurulu toplantısının saat 12.00'de yapılacağı kaydedildi.

Son Dakika: Maske zorunluluğu tamamen kalkıyor mu? Milyonların merakla beklediği Bilim Kurulu, bugün saat 12.00'de toplanacak

MASKE ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASI GÜNDEMDE

Bilim Kurulu'nda, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere bu anlamda önemli kararlar alınması bekleniyor. Vaka sayıları ve yoğun bakım hasta sayılarının da gündeme alınacağı toplantıda, koronavirüsle mücadeleye ilişkin yeni dönemin yol haritası çizilecek.

Son Dakika: Maske zorunluluğu tamamen kalkıyor mu? Milyonların merakla beklediği Bilim Kurulu, bugün saat 12.00'de toplanacak

"EN ÖNEMLİ TOPLANTILARDAN BİRİ"

Fahrettin Koca daha önceden yaptığı açıklamada toplantı için "Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" demişti.

BAKAN KOCA: NORMALİ MASKESİZ YAŞAMAK ÖNEMLİ DEĞİL Mİ?

Öte yandan Bakan Koca, Adıyaman ziyaretinde maske takmazken şu mesajı vermişti: ''Ben esnafla tokalaşmaya başladım. İşte vatandaşın arasına katılıyoruz. Gençlerle birlikteyiz. Özlemişiz. Bu normali maskesiz yaşamak önemli değil mi?''

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27 Nisan'a ertelenen Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan'da yapılacak! 27 Nisan'a ertelenen Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan'da yapılacak!

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Son Dakika Güncel Bakan Koca 'hayırlı kararlar' diye duyurdu: Bilim Kurulu bugün 12.00'de toplanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Koca "hayırlı kararlar" diye duyurdu: Bilim Kurulu bugün 12.00'de toplanıyor - Son Dakika
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