Bakan Koca: "Hazırlık ve birinci sınıflardaki eğitimlerde, şu ana kadar ciddi bir sorun yaşamadık" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. (8)

Sağlık Bakanı Koca: "Hazırlık ve birinci sınıflardaki eğitimlerde, şu ana kadar ciddi bir sorun yaşamadık."

Koca: "(Yüz yüze eğitim) Muhtemelen 2'nci sınıflar, 8 ve 12'ler için Bilim Kurulu'nun bir önerisi var. Bunu netleştirip sunmuş olacağız."