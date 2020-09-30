Bakan Koca: "Hazırlık ve birinci sınıflardaki eğitimlerde, şu ana kadar ciddi bir sorun yaşamadık" - Son Dakika

Bakan Koca: "Hazırlık ve birinci sınıflardaki eğitimlerde, şu ana kadar ciddi bir sorun yaşamadık"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. (8)
Sağlık Bakanı Koca: "Hazırlık ve birinci sınıflardaki eğitimlerde, şu ana kadar ciddi bir sorun yaşamadık."
Koca: "(Yüz yüze eğitim) Muhtemelen 2'nci sınıflar, 8 ve 12'ler için Bilim Kurulu'nun bir önerisi var. Bunu netleştirip sunmuş olacağız."
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