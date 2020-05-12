Bakan Koca: Hemşirelerimiz birer kahraman - Son Dakika
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Bakan Koca: Hemşirelerimiz birer kahraman

6 saat önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Hemşirelerimiz, kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman. 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun" dedi.

Bakan Koca: Hemşirelerimiz birer kahraman, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Hemşirelerimiz, kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman. 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutladı. Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Hemşirelerimiz, kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman. Koronavirüse karşı mücadelede hem sağlık profesyoneli, hem de adeta hasta yakını konumunda ve hastayla iletişimde daima ustalar. Duyarlı olmakta ise dünyada örnekleri yok. 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun."


Fahrettin Koca, Twitter, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 11:07 Kaynak: DHA


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