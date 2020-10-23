Bakan Koca: "Her şeyden önce, dışarıda geçirdiğimiz zamanı asgari düzeye indirmeliyiz. İşimiz, mecburiyetlerimiz dışında evimizde kalalım" - Son Dakika

Bakan Koca: "Her şeyden önce, dışarıda geçirdiğimiz zamanı asgari düzeye indirmeliyiz. İşimiz, mecburiyetlerimiz dışında evimizde kalalım"
23.10.2020 20:09
Bakan Koca: "Her şeyden önce, dışarıda geçirdiğimiz zamanı asgari düzeye indirmeliyiz.
Bakan Koca: "Her şeyden önce, dışarıda geçirdiğimiz zamanı asgari düzeye indirmeliyiz. İşimiz, mecburiyetlerimiz dışında evimizde kalalım"
Bakan, Sağlık, Son Dakika
- Kaynak: AA
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