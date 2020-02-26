Bakan Koca: "Herkesin maske kullanmasına gerek yok ama gribi olan, soğuk algınlığı belirti ve... - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Bakan Koca: 'Herkesin maske kullanmasına gerek yok ama gribi olan, soğuk algınlığı belirti ve... - Son Dakika

Bakan Koca: "Herkesin maske kullanmasına gerek yok ama gribi olan, soğuk algınlığı belirti ve...

13 dakika önce

Bakan Koca: "Herkesin maske kullanmasına gerek yok ama gribi olan, soğuk algınlığı belirti ve bulguları olanlar bulaştırmamak üzere maske kullanmalı"

Bakan Koca:

Bakan Koca: "Herkesin maske kullanmasına gerek yok ama gribi olan, soğuk algınlığı belirti ve bulguları olanlar bulaştırmamak üzere maske kullanmalı"

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:46 Kaynak: AA
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