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Bakan Koca: "Herkesin maske kullanmasına gerek yok ama gribi olan, soğuk algınlığı belirti ve...
13 dakika önce
Bakan Koca: "Herkesin maske kullanmasına gerek yok ama gribi olan, soğuk algınlığı belirti ve bulguları olanlar bulaştırmamak üzere maske kullanmalı"
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:46 Kaynak: AA
Bakan Koca: "Herkesin maske kullanmasına gerek yok ama gribi olan, soğuk algınlığı belirti ve bulguları olanlar bulaştırmamak üzere maske kullanmalı"
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