Bakan Koca: "Hiçbir kişisel eşyamızı ortak kullanmayalım. Uyku düzenimize dikkat edelim." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Hiçbir kişisel eşyamızı ortak kullanmayalım. Uyku düzenimize dikkat edelim.' - Son Dakika

Bakan Koca: "Hiçbir kişisel eşyamızı ortak kullanmayalım. Uyku düzenimize dikkat edelim."

6 saat önce

Bakan Koca: "Hiçbir kişisel eşyamızı ortak kullanmayalım. Uyku düzenimize dikkat edelim."

Bakan Koca:

Bakan Koca: "Hiçbir kişisel eşyamızı ortak kullanmayalım. Uyku düzenimize dikkat edelim." - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:47 Kaynak: İHA
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