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Bakan Koca: "Hiçbir kişisel eşyamızı ortak kullanmayalım. Uyku düzenimize dikkat edelim."
6 saat önce
Bakan Koca: "Hiçbir kişisel eşyamızı ortak kullanmayalım. Uyku düzenimize dikkat edelim."
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:47 Kaynak: İHA
Bakan Koca: "Hiçbir kişisel eşyamızı ortak kullanmayalım. Uyku düzenimize dikkat edelim." - ANKARA
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