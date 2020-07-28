Bakan Koca, İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptıkları kapsamlı görüşmede, salgında mevcut durumu, dünyada ve Türkiye'de seyri değerlendirip, tedbirleri ele aldıklarını belirtti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile bugün yaptığımız kapsamlı görüşmede, salgında mevcut durumu, dünyada ve ülkemizdeki seyri değerlendirip, tedbirleri ele aldık. Bakanlıklarımız arası koordinasyonu, Kurban Bayramı'nda gerekli uygulamaları gözden geçirdik." ifadelerini kullandı.