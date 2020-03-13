Bakan Koca: "İki vakamızla ilgili biraz solunum sıkıntıları olduğunu söylemek istiyorum" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'İki vakamızla ilgili biraz solunum sıkıntıları olduğunu söylemek istiyorum' - Son Dakika

Bakan Koca: "İki vakamızla ilgili biraz solunum sıkıntıları olduğunu söylemek istiyorum"

6 saat önce

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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Bakan Koca: İki vakamızla ilgili biraz solunum sıkıntıları olduğunu söylemek istiyorum

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:11 Kaynak: AA
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