Bakan Koca, il sağlık müdürleri, bakan yardımcıları ve genel müdürlerle telekonferans ile görüştü - Son Dakika

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Bakan Koca, il sağlık müdürleri, bakan yardımcıları ve genel müdürlerle telekonferans ile görüştü
25 dakika önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İl Sağlık Müdürleri ile Bakan Yardımcıları ve Genel Müdürlerin de katıldığı bir telekonferans görüşmesi yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İl Sağlık Müdürleri ile Bakan Yardımcıları ve Genel Müdürlerin de katıldığı bir telekonferans görüşmesi yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İl Sağlık Müdürleri, Bakan Yardımcıları ve Genel Müdürlerin de katıldığı bir telekonferans görüşmesi yaptığını bildirdi.
Bakan Koca paylaşımında, "Mevcut ve ortaya çıkabilecek ihtiyaçları ele aldık. Bilim Kurulumuzun, Üniversite Rektörlerimizin tedavideki tecrübe ve tavsiyelerini paylaştık" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 02:33 Kaynak: İHA
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