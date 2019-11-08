Son Dakika Haberleri: Bakan Koca: "İlaç ihracatımız yüzde 32 artışla 1 milyar 170 milyon dolara çıktı"
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'İlaç ihracatımız yüzde 32 artışla 1 milyar 170 milyon dolara çıktı'

Bakan Koca: "İlaç ihracatımız yüzde 32 artışla 1 milyar 170 milyon dolara çıktı"

7 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "İlaç ihracatımız yüzde 32 artışla 1 milyar 170 milyon dolara çıktı.

Bakan Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "İlaç ihracatımız yüzde 32 artışla 1 milyar 170 milyon dolara çıktı."

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da hesabı fazla bulan 5 kişi, pavyona molotof kokteyli ile saldırdı
İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi 9 yaşındaki Eylül'ü okul bahçesinde servis aracıyla ezen sürücü tutuklandı Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 17:16:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Koca: "İlaç ihracatımız yüzde 32 artışla 1 milyar 170 milyon dolara çıktı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]