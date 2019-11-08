Bakan Koca: "İlaç ihracatımız yüzde 32 artışla 1 milyar 170 milyon dolara çıktı"
7 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "İlaç ihracatımız yüzde 32 artışla 1 milyar 170 milyon dolara çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:25 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "İlaç ihracatımız yüzde 32 artışla 1 milyar 170 milyon dolara çıktı."
(İHA)
Ankara'da hesabı fazla bulan 5 kişi, pavyona molotof kokteyli ile saldırdı İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi 9 yaşındaki Eylül'ü okul bahçesinde servis aracıyla ezen sürücü tutuklandı Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek