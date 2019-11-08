Bakan Koca: İlaç ihracatımız yüzde 32 arttı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemiz ilaç ihracatında bir önceki yıla göre yüzde 32'lik artış sağladı. Türkiye'nin 2017 yılında 890 milyon dolar olan ilaç ihracatı; 2018 yılında 1,17 milyar dolar seviyesine ulaştı" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin ilaç ihracatıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. En önemli stratejik hedeflerden biri olan yerli ilaç çalışmalarında önemli başarıya imza attıklarını belirten Bakan Koca, "Ülkemiz ilaç ihracatında bir önceki yıla göre yüzde 32'lik artış sağladı. Türkiye'nin 2017 yılında 890 milyon dolar olan ilaç ihracatı; 2018 yılında 1,17 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu yükselişte Türkiye'nin üretim kapasitesinin ve Ar-Ge harcamalarının artmasının yanında, kısa adı 'PIC/s' olan Uluslararası İlaç Denetim Birliği üyeliğine kabul edilmesinin de büyük katkısı oldu. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ülkemiz PIC/s üyeliğine kabul edildi. Bu sayede ülkemizde üretilen ilaçların dünya pazarına açılmasının önündeki teknik engeller büyük ölçüde ortadan kalktı. PIC/s üyeliği, Türkiye'de üretilen ilaçların kalitesinin ve güvenliğinin dünya genelinde tescili anlamına geliyor" dedi. Açıklamasında, yerlileşme oranının da yıl içinde hız kazandığını vurgulayan Koca, şunları kaydetti: "2018'de her 100 kutu ilaçtan 80'ini ülkemizde üretirken, bugün bu sayı 83 kutuya çıktı. Değer bazında ise yüzde 46 olan yerli ilaç oranımızı yüzde 48,5'e yükselttik. Sanayimizin kapasite kullanım oranı yüzde 65'ten yüzde 75'e çıktı. Burada yakaladığımız ivme ile daha yüksek katma değerli ürünler üretmeye ve ihracatta yakaladığımız başarıyı daha da ileri taşımaya kararlıyız."