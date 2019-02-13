Bakan Koca: "(İlaç Zammı) Bu Yıl Ki Zam Oranını Yüzde 26.4 Olarak Belirledik"
6 saat önce
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:14 Kaynak: AA
İlaç Fiyatlandırmasında Kullanılacak Yeni Kur Açıklandı
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