Son Dakika Haberleri: Bakan Koca: "(İlaç Zammı) Bu Yıl Ki Zam Oranını Yüzde 26.4 Olarak Belirledik"

Bakan Koca: "(İlaç Zammı) Bu Yıl Ki Zam Oranını Yüzde 26.4 Olarak Belirledik"

6 saat önce

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:14 Kaynak: AA

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