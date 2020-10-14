Bakan Koca: "İlk günden beri verdiğimiz bütün rakamların tamamının doğru olduğundan vatandaşımız... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. (6)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye olarak pandemideki mücadelemizi vaka-hasta kavramlarına indirgeyerek gölgelemeyelim."
Koca: "Pandemide sahada asla taviz vermiyoruz. İlk günden beri verdiğimiz bütün rakamların tamamının doğru olduğundan vatandaşımız emin olsun."
- Kaynak: AA
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