Bakan Koca: "İlk günden beri verdiğimiz bütün rakamların tamamının doğru olduğundan vatandaşımız... - Son Dakika

Bakan Koca: "İlk günden beri verdiğimiz bütün rakamların tamamının doğru olduğundan vatandaşımız...

14.10.2020 20:27

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. (6)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye olarak pandemideki mücadelemizi vaka-hasta kavramlarına indirgeyerek gölgelemeyelim."

Koca: "Pandemide sahada asla taviz vermiyoruz. İlk günden beri verdiğimiz bütün rakamların tamamının doğru olduğundan vatandaşımız emin olsun."

Bakan Koca: İlk günden beri verdiğimiz bütün rakamların tamamının doğru olduğundan vatandaşımız...
Bakan Koca: İlk günden beri verdiğimiz bütün rakamların tamamının doğru olduğundan vatandaşımız...
Bakan Koca: İlk günden beri verdiğimiz bütün rakamların tamamının doğru olduğundan vatandaşımız...
Bakan Koca: İlk günden beri verdiğimiz bütün rakamların tamamının doğru olduğundan vatandaşımız...

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Bakan Koca: 'İlk günden beri verdiğimiz bütün rakamların tamamının doğru olduğundan vatandaşımız... - Son Dakika

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