Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı! İstanbul'daki artış korkuttu - Son Dakika

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı! İstanbul'daki artış korkuttu

16.03.2021 00:37

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6-12 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57'den 178,25, Ankara'da 54,83'ten 68,53, İzmir'de 66,47'ten 78,57'ye yükseldi. Haftalık verilere göre 100 binde en fazla vaka, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün." ifadelerini kullandı.

KARADENİZ BÖLGESİ'NDEKİ İLLER ALARM VERİYOR

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre, 6-12 Mart 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 oldu. Vaka sayısı en yüksek iller ise Samsun 458,53, Sinop 345,56 ve Giresun 296,84 olarak sıralandı.

DOĞU'DAKİ İLLER EN AZ VAKA GÖRÜLEN KENTLERİMİZ OLDU

Haftalık verilere göre Siirt, Şırnak, Hakkari, 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı! Karadeniz kentlerindeki artış korkuttu

İŞTE İL İL HAFTALIK VAKA SAYILARI

81 ilin 100 bin kişiye göre 7 günlük vaka sayıları ise şu şekilde:

Adana 63,00, Adıyaman 154,63, Afyon 47,50, Ağrı 22,2 Aksaray 173,52, Amasya 163,64, Ankara 68,53, Antalya 95,16, Ardahan 73,83, Artvin 100,88, Aydın 58,71, Balıkesir 257,60, Bartın 62,82, Batman 15,64, Bayburt 51,28, Bilecik 81,38, Bingöl 25,20, Bitlis 15,95, Bolu 65,76, Burdur 86,49, Bursa 78,47, Çanakkale 149,76, Çankırı 47,29, Çorum 73,19, Denizli 41,50, Diyarbakır 17,83, Düzce 81,63, Edirne 200,36, Elazığ 29,59, Erzincan 53,75, Erzurum 45,63, Eskişehir 74,59, Gaziantep 67,44, Giresun 296,84, Gümüşhane 137,61, Hakkari 7,84, Hatay 69,43, Iğdır 80,97, Isparta 61,09, İstanbul 178,25, İzmir 78,57, Kahramanmaraş 56,50, Karabük 47,21, Karaman 56,88, Kars 24,92, Kastamonu 118,23, Kayseri 142,95, Kırıkkale 88,27, Kırklareli 137,12, Kırşehir 47,73, Kilis 255,62, Kocaeli 138,39, Konya 203,91, Kütahya 85,14, Malatya 92,66, Manisa 50,12, Mardin 17,32, Mersin 96,75, Muğla 80,24, Muş 27,24, Nevşehir 64,60, Niğde 89,21, Ordu 248,62, Osmaniye 198,89, Rize 188,18, Sakarya 90,15, Samsun 458,53, Siirt 2,11, Sinop 345,56, Sivas 43,88, Şanlıurfa 15,41, Şırnak 4,46, Tekirdağ 121,64, Tokat 243,53, Trabzon 222,32, Tunceli 53,93, Uşak 19,22, Van 20,36, Yalova 200,33 Yozgat 46,05, Zonguldak 75,44.

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı! Karadeniz kentlerindeki artış korkuttu

GEÇEN HAFTANIN VERİLERİ

27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısı ise şöyleydi:

"Adana 53,22, Adıyaman 149,88, Afyon 47,63, Ağrı 24,47 Aksaray 140,89, Amasya 183,91, Ankara 54,83, Antalya 82,05, Ardahan 70,71, Artvin 109,14, Aydın 49,42, Balıkesir 172,46, Bartın 75,89, Batman 8,87, Bayburt 39,07, Bilecik 65,38, Bingöl 17,04, Bitlis 29,06, Bolu 68,30, Burdur 105,21, Bursa 58,55, Çanakkale 107,29, Çankırı 22,87, Çorum 44,71, Denizli 38,81, Diyarbakır 19,85, Düzce 55,60, Edirne 180,01, Elazığ 35,72, Erzincan 31,14, Erzurum 52,22, Eskişehir 48,27, Gaziantep 44,40, Giresun 282,14, Gümüşhane 151,73, Hakkari 5,35, Hatay 61,95, Iğdır 24,84, Isparta 47,24, İstanbul 111,57, İzmir 66,47, Kahramanmaraş 41,52, Karabük 41,46, Karaman 55,31, Kars 25,27, Kastamonu 65,63, Kayseri 57,72, Kırıkkale 62,43, Kırklareli 116,94, Kırşehir 40,32, Kilis 163,17, Kocaeli 112,25, Konya 150,98, Kütahya 85,31, Malatya 53,22, Manisa 50,81, Mardin 10,88, Mersin 100,82, Muğla 65,75, Muş 23,84, Nevşehir 35,41, Niğde 82,58, Ordu 280,27, Osmaniye 173,91, Rize 280,21, Sakarya 139,93, Samsun 348,36, Siirt 12,08, Sinop 314,15, Sivas 24,06, Şanlıurfa 16,03, Şırnak 5,76, Tekirdağ 111,19, Tokat 228,82, Trabzon 226,14, Tunceli 26,37, Uşak 10,83, Van 17,49, Yalova 134,76 Yozgat 35,55, Zonguldak 64,61."

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı! İstanbul'daki artış korkuttu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona tablosu, Normalleşme, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı! İstanbul'daki artış korkuttu - Son Dakika


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