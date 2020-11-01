Bakan Koca, İnci Okan'ı ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Koca, İnci Okan'ı ziyaret etti

01.11.2020 00:43
Bakan Koca, İnci Okan'ı ziyaret etti, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İzmir depreminde enkazdan çıkarılan İnci Okan'ı, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti.

SAĞLIK Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İzmir depreminde enkazdan çıkarılan İnci Okan'ı, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Koca'ya ziyaretinde, İnci Okan'a ilk müdahaleyi yapan Sağlık Bakanlığı UMKE Personeli Edanur Doğan da eşlik etti.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalan 16 yaşındaki İnci Okan, depremden 17 saat sonra enkaz altından kurtarıldı. Ona ilk yardım elini uzatan Sağlık Bakanlığı UMKE Personeli Eda Doğan oldu. İlk olarak damar yolu açtı, ardından onu sakinleştirmek için elini tuttu. İnci Okan, yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Akşam saatlerinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gelen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İnci Okan'a ziyarette bulundu. Ziyarette, Bakan Koca'ya UMKE personeli Eda Doğan da eşlik etti. Depremzede genç kıza geçmiş olsun dileğinde bulunan bakan Koca, doktorlardan da durumu hakkında bilgi aldı.


Bakan Koca, İnci Okan'ı ziyaret etti
Bakan Koca, İnci Okan'ı ziyaret etti
Bakan Koca, İnci Okan'ı ziyaret etti
Bakan Koca, İnci Okan'ı ziyaret etti
Bakan Koca, İnci Okan'ı ziyaret etti
Bakan Koca, İnci Okan'ı ziyaret etti
Bakan Koca, İnci Okan'ı ziyaret etti
Bakan Koca, İnci Okan'ı ziyaret etti
Bakan Koca, İnci Okan'ı ziyaret etti

Ege Üniversitesi Hastanesi, Ege Üniversitesi, Fahrettin Koca, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca, İnci Okan'ı ziyaret etti - Son Dakika


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