Bakan Koca: "İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi'ni İstanbul'da hayata geçiriyoruz" - Son Dakika

Bakan Koca: "İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi'ni İstanbul'da hayata geçiriyoruz"

Salonun iç/genel planı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Salonun iç/genel planı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. (1)

Sağlık Bakanı Koca: "İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi'ni İstanbul'da hayata geçiriyoruz."

Dünya Sağlık Örgütü, Fahrettin Koca, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 18:08 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi'ni İstanbul'da hayata geçiriyoruz' - Son Dakika
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