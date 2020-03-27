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Bakan Koca: "İnsanlar birbiriyle mümkün olduğu kadar az karşılaşmalıdır.
6 saat önce
Bakan Koca: "İnsanlar birbiriyle mümkün olduğu kadar az karşılaşmalıdır.
Bakan Koca: "İnsanlar birbiriyle mümkün olduğu kadar az karşılaşmalıdır. Bunun için de çalışma saatleri, çalışma günleri, tatiller düzene konmalıdır."
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:46 Kaynak: AA
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