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Bakan Koca: "İran'a Türk vatandaşlarının gitmesine izin vermiyoruz"
6 saat önce
Bilim Kurulu Toplantısının ardından Sağlık Bakanlığı Toplantı Salonu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:08 Kaynak: AA
Bilim Kurulu Toplantısının ardından
Sağlık Bakanlığı Toplantı Salonu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
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