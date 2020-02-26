Bakan Koca: "İran'a Türk vatandaşlarının gitmesine izin vermiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'İran'a Türk vatandaşlarının gitmesine izin vermiyoruz' - Son Dakika

Bakan Koca: "İran'a Türk vatandaşlarının gitmesine izin vermiyoruz"

6 saat önce

Bilim Kurulu Toplantısının ardından Sağlık Bakanlığı Toplantı Salonu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulu Toplantısının ardından

Sağlık Bakanlığı Toplantı Salonu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Bakan Koca: İran'a Türk vatandaşlarının gitmesine izin vermiyoruz

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:08 Kaynak: AA
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