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Bakan Koca: "İran'da bu salgının nasıl bir seyir alacağını da bilim kurulu yakın takip ediyor"
6 saat önce
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:40 Kaynak: AA
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ın açıklamaları
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
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