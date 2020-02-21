Bakan Koca: "İran'da bu salgının nasıl bir seyir alacağını da bilim kurulu yakın takip ediyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'İran'da bu salgının nasıl bir seyir alacağını da bilim kurulu yakın takip ediyor' - Son Dakika

Bakan Koca: "İran'da bu salgının nasıl bir seyir alacağını da bilim kurulu yakın takip ediyor"

6 saat önce

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ın açıklamaları

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Bakan Koca: İran'da bu salgının nasıl bir seyir alacağını da bilim kurulu yakın takip ediyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:40 Kaynak: AA
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