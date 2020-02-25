Bakan Koca: "İran'daki Türk vatandaşları Türkiye'ye gelmek isterlerse, nasıl getirilmeleri... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'İran'daki Türk vatandaşları Türkiye'ye gelmek isterlerse, nasıl getirilmeleri... - Son Dakika

Bakan Koca: "İran'daki Türk vatandaşları Türkiye'ye gelmek isterlerse, nasıl getirilmeleri...

6 saat önce

Bakan Koca: "İran'daki Türk vatandaşları Türkiye'ye gelmek isterlerse, nasıl getirilmeleri gerektiğiyle ilgili her türlü imkanımızı seferber edeceğiz"

Bakan Koca:

Bakan Koca: " İran'daki Türk vatandaşları Türkiye'ye gelmek isterlerse, nasıl getirilmeleri gerektiğiyle ilgili her türlü imkanımızı seferber edeceğiz"

Türkiye, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:34 Kaynak: AA
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