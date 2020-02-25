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Bakan Koca: "İran'daki Türk vatandaşları Türkiye'ye gelmek isterlerse, nasıl getirilmeleri...
6 saat önce
Bakan Koca: "İran'daki Türk vatandaşları Türkiye'ye gelmek isterlerse, nasıl getirilmeleri gerektiğiyle ilgili her türlü imkanımızı seferber edeceğiz"
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:34 Kaynak: AA
Bakan Koca: " İran'daki Türk vatandaşları Türkiye'ye gelmek isterlerse, nasıl getirilmeleri gerektiğiyle ilgili her türlü imkanımızı seferber edeceğiz"
Son Dakika Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı ABD'den İran'a destek veren Türkiye'nin de yer aldığı 13 ülkeye yaptırım kararı İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın ardından Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de, koronavirüse yakalandı Sultangazi'de ortalığı savaş alanına çeviren sürücüye vatandaşlar linç girişiminde bulundu