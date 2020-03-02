Bakan Koca, İran'dan gelen ve koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan yolculardan Kum ve... - Son Dakika

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Bakan Koca, İran'dan gelen ve koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan yolculardan Kum ve...
6 saat önce
Bakan Koca, İran'dan gelen ve koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan yolculardan Kum ve Meşhed öyküsü olmayanları taburcu edeceklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:58 Kaynak: AA
Bakan Koca, İran'dan gelen ve koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan yolculardan Kum ve Meşhed öyküsü olmayanları taburcu edeceklerini bildirdi
Son Dakika Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi Bakan Koca, beş ülkeden gelenlere koronavirüs raporu verileceğini açıkladı İdlib'de ılımlı muhalifler, İran destekli teröristlere ait insansız hava aracı düşürdü 10 ülkedeki koronavirüs vakalarının İran bağlantılı olduğu ortaya çıktı