Bakan Koca: İran'dan gelenler arasında hasta vatandaşımız yok - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İran'da görülen koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilerek, gözlem altına alınan 132 yolcu ve 8 mürettebata ilişkin, "Tüm yolcuların ilk muayeneleri yapıldı. İlk muayenede ateşi olan ve hasta olduğu lehine bulgu olan vatandaşımız yok" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca, koronavirüse karşı aldıkları etkili önlemler sayesinde bugüne kadar dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen, Türkiye'de bu hastalığa rastlanmadığını söyledi. Bütün çabaların ve önlemlerin, virüsün Türkiye'ye sıçramaması yönünde olduğunu kaydeden Bakan Koca, vakaların ve ölümlerin yaşandığı İran'a karşı tedbirleri yoğunlaştırdıklarını belirtti. Bakan Koca, İran'da durumun ciddiyetinin ağırlaşması sebebi ile Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda daha katı tedbirler alma konusu doğduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda pazar günü duyurduğumuz üzere, İran ile uçuşlarımız tek taraflı olarak durdurulmuştu. Tahran 'dan özel olarak Türk vatandaşlarını Türkiye'ye taşıyan Türk Hava Yolları 'nın uçağının seferi esnasında, özelikle yolculardan bir kısmının Kum ve Meşhed ziyaretleri hikayesi olduğunun öğrenilmesi üzerine, bir kaç yolcuda da ateş olmayıp, öksürük yakınması, soğuk algınlığı olması sebebi ile uçağı Ankara 'ya indirme yönünde bir karar aldık. İstanbul 'da hazırlıklarımız tam olmasına rağmen, Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi, bu konuda daha önce deneyimli olan bir ekibin Ankara'da karantina merkezlerimizde hazır bulunmasıydı. İstanbul'daki merkezlerimizin de bu anlamda hazır olduğunu ve tercihimiz tecrübeli ekip nedeniyle Ankara oldu."

'HASTA OLAN VATANDAŞIMIZ YOK'

Bakan Koca, 132 Türk yolcu ve 8 mürettebat toplam 140 kişiden 47'sinin Zekai Tahir Burak Hastanesi, kalanların da Ankara Şehir Hastanesi 'nin yanında yeni yapılan ancak hiç kullanılmayan Bilkent Klinik Gözlem Konukevinde karantinaya alındığını belirterek, "Risk almamak adına bu vatandaşlarımız ve mürettebatımız karantinaya alınmışlardır. Tüm yolcuların ilk muayeneleri yapıldı. İlk muayenede ateşi olan ve hasta olduğu lehine bulgu olan vatandaşımızın olmadığını söylemek istiyorum. Özellikle 140 kişi içinde ateşi olan herhangi bir yolcumuzun olmadığını, sadece 4 hastada öksürük ve 2 hastada boğaz ağrısı yakınmasının olduğunu ve bunların da ateşinin özellikle olmadığını, genel durumlarının iyi olduğunu ifade etmek istiyorum. Tüm numuneler çalışmaya başlandı. Sonuçlar zannediyorum önümüzdeki saatler içerisinde çıkmış olur. Çıktığı durumda kamuoyu ile paylaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.

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Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,