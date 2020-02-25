Bakan Koca: İran'dan gelenler arasında hasta vatandaşımız yok (2) - Son Dakika

'BİLİM KURULU'NUN ÖNERİSİYLE YAPTIK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Koca, İran Sağlık Bakanı ile diyalog halinde olduklarını vurgulayarak, "Vakaların, Kum kentinden kaynaklı olduğunu biliyoruz. Burada giriş çıkışların kontrol edilmesini istedik. Bu yapılamadığı için uçuşları durdurduk. Kum ve Meşhed kentinden gelenleri başından beri ülkeye almadık. Bugünkü uçakta da Kum ve Meşhed'e uğradığını bildiğimiz kişilerin varlığı ve 4 kişinin de ateş olmadan soğuk algınlığı bulgularının sebebi ile riske etmek istemedik. Bütün yolcuları bu çerçeve de karantinaya almayı Bilim Kurulu'nun önerisiyle yaptık" dedi.

'SADECE TAHLİL YAPARAK BİR ŞEYLER SÖYLEMEK DOĞRU DEĞİL'

Bakan Koca, Türk vatandaşlarını yalnız bırakmayacaklarını belirterek, "Bundan sonraki süreçte, beyana esas değil, Çin'de yaptığımız yaklaşımla, bütün risk durumları değerlendirilerek vatandaşlarımızı özel olarak getirmeyi planlıyoruz. Bugüne kadar gelenlerin bazılarını karantinaya aldık ve diğerlerini de sürekli olarak takip ettik. Genel anlamda bilinen, bulguların belirtilerin başladığı dönem sonrasında pozitif olacağı şeklinde. Ondan önce bulaşıcılığın olduğuyla ilgili bir takım bilgilerde zayıf olmakla birlikte var. Siz numuneyi alıp tetkiki yaptıktan sonra negatif çıkması, sonrasında olmayacağı anlamına gelmez. Sadece tahlil yaparak bir şeyler söylemek doğru değil. Hastanede kalanlar ayrı tek odalarda kalıyor" diye konuştu.

'BELLİ BİR MESAFE OLMADAN BULAŞMANIN OLMADIĞINI BİLİYORUZ'

Gelen bir soru üzerine, karantina bölgesinin yakınındaki kreşe de değinen Bakan Koca, "Özellikle belli bir mesafe olmadan bulaşmanın olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla var olan kreş, ayrı bir bina ve girişi farklı olan bir yer. Gelenler de maskeli olduğu için bir bulaşma ihtimalinin olmadığını söyleyebiliriz. Fakat çocuklar olduğu için ailelerin bir hassasiyeti var. Bu hassasiyeti gözeterek, bu dönemde geçici bir süreliğine eğitimin olmamasını daha uygun buluyorum. Endişeden dolayı değil, sosyal ailelerin panik olmamasını sağlamak için böyle düşünüyorum" dedi.

'İÇİNDE BİR VAKANIN OLDUĞU UÇAĞI TÜRKİYE'YE İNDİRMEDİK'

Bakan Koca, bir soruya geçtiğimiz gülerde yaşanan bir olayı hatırlatarak, "İran Sağlık Bakanı ile yaptığımız görüşmede, hasta bulgusu olanların Türkiye 'ye gönderilmeyeceğini belirttiler. Kum ve Meşhed'te olan kişileri de toplu getirmeyip, özel bir yaklaşımla getirmeyi planlıyoruz. Ülke olarak daha hassas davrandığımızı ifade etmek isterim. Birçok ülkenin nasıl yaklaştığını çok iyi biliyoruz. Birkaç gün önce, bir ülkeden gelen ve içinde şüpheli bir vakanın olduğu, Türk vatandaşının olmadığını bildiğimiz Türkiye aktarmalı uçağı saatlerce mücadele ederek Türkiye'ye indirmedik. Hareket ettiği ülke de uçağı almadı. Avrupa ülkesine indi ve orada onlara nasıl davranıldığını biz iyi biliyoruz. Bu noktada nasıl hassas davrandığımızın bilinmesini istiyoruz" diye cevap verdi.

'HİÇBİR TÜRK VATANDAŞIMIZIN İRAN'A GİTMESİNE İZİN VERMİYORUZ'

Karantina sürecine de değinen Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Süreç 14 gün sürecek. Mürettebat için farklı olabilir. Kum kenti ve Meşhed geçmişinin ve bu geçmişin ne kadar olduğu, artı klinik olarak hastalık bulgusunun varlığı ve numunelerdeki sonuçlar dahil olmak üzere bugün itibarıyla her birinin risk analizi yapılıyor olacak. Bilim Kurulu, bu çıkacak sonuçların doğrultusunda nasıl bir yaklaşım içerisinde olacağımızı belirleyecek. Riski düşük olan yolcularımızı, evinde veya başka bir yerde 14 gün gözlemi tamamlama yaklaşımı da çıkabilir. Yolcuların ağırlıklı kısmı genç yaşında, yaş ortalaması 30-35 yaş aralığında. Gençlerde virüsün daha hafif seyrettiği ve bulaşıcılığın da daha az olduğunu biliyoruz. Gelenlerin hepsi Türk vatandaşı, İranlı kimse yok. Ayrıca, İranlı vatandaşlar İran'a gidebilir ama hiçbir Türk vatandaşımızın İran'a gitmesine izin vermiyoruz."

'İRAN'DAN DA 'KİT' TALEBİ OLDU'

Maskeler konusunda sorun olmadığını belirten Koca, "Üretici firmalar ile irtibat halindeyiz. Sorun yok, hatta Çin'e büyük bir kargo uçağı ile yardım hazırlığı içindeyiz. İran'dan da 'Kit' talebi oldu. Kit talebini yarın için yerine getirmiş olacağız. Bu anlamda İran'a da benzer şekilde yardımımız olacak" dedi.