Bakan Koca: İran ile koronavirüs görüşmeleri bugün başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Bakan Koca: İran ile koronavirüs görüşmeleri bugün başlıyor - Son Dakika

Bakan Koca: İran ile koronavirüs görüşmeleri bugün başlıyor

6 saat önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele konusunda yardım talep eden 9 ülke olduğunu, İran ile görüşmelerin internet üzerinden bugün başlayacağını söyledi.

Bakan Koca: İran ile koronavirüs görüşmeleri bugün başlıyor, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele konusunda yardım talep eden 9 ülke olduğunu, İran ile görüşmelerin internet üzerinden bugün başlayacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin İran'ın koronavirüs ile mücadelede yardım talebinde bulunduğunun hatırlatılması üzerine, "Yaptığımız çalışmaları, bilimsel yaklaşımları bilmek istediklerini söyleyen ve isteyen 9 ülke oldu. Bunlardan biri de İran. İran ile olan bilgi paylaşımını da Skype veya Zoom üzerinden yapabileceğimizi söyledik. O çerçevede bugün başlayacaklar" diye konuştu.


Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:50 Kaynak: DHA
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