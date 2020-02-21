Bakan Koca, İran Sağlık Bakanı ile telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Bakan Koca, İran Sağlık Bakanı ile telefonda görüştü - Son Dakika

Bakan Koca, İran Sağlık Bakanı ile telefonda görüştü

7 saat önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile İran'da yaşanan koronavirüs vakası ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Koca, İran Sağlık Bakanı ile telefonda görüştü, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile İran'da yaşanan koronavirüs vakası ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran Sağlık Bakanı Sayın Said Nemeki ile ülkelerinde yaşanan COVID-19 vakasıyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdik. İki ülke arasında alınması gereken tedbirleri acilen hayata geçireceğimizi karşılıklı olarak teyit ettik. Komşumuzun bu hadiseye karşı her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.


Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:01 Kaynak: DHA
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