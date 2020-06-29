Bakan Koca: İşi sıkı tutmaya devam edelim - Son Dakika

Bakan Koca: İşi sıkı tutmaya devam edelim
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirlere dikkat çekerek, "İşi sıkı tutmaya devam edelim" uyarısında bulundu.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirlere dikkat çekerek, "İşi sıkı tutmaya devam edelim" uyarısında bulundu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs tedbirlerinden bugün kaç netin var? İşi sıkı tutmaya devam edelim" ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:54 Kaynak: DHA
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