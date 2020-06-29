Bakan Koca: İşi sıkı tutmaya devam edelim - Son Dakika

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Koronavirüs tedbirlerinden bugün kaç netin var? İşi sıkı tutmaya devam edelim" ifadesini kullandı.

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