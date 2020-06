Bakan Koca: İstanbul, Ankara ve Bursa için maske zorunluluğu önerisi oldu - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nca İstanbul, Ankara ve Bursa için il umumi hıfzıssıhha kurullarına maskesiz sokağa çıkma yasağı getirilmesine ilişkin öneri yapıldığını söyledi. Yeniden sokağa çıkma kısıtlamalarının gündeme gelmediğini de belirten Bakan Koca, ancak LGS ve YKS nedeniyle sınav saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilebileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle yapılan koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, ülkelerin birbirine kıyas durumunun, toplam nüfus içinde her 1 milyon kişiden kaçına pozitif tanı konduğu ile belirlendiğini söyledi. Koca, " Amerika Birleşik Devletleri, her 1 milyon kişi başına 6 bin 673 vaka ile listenin başlarında yer alıyor. İspanya 1 milyon kişi başına 6 bin 233, İngiltere 4 bin 393, İtalya 3 bin 928, Rusya 3 bin 738, Hollanda 2 bin 865, Fransa 2 bin 416, Almanya 2 bin 249, İran 2 bin 292 vaka bildirmiştir. Ülkemiz, 1 milyon kişi başına 2 bin 151 vaka ile 51'nci sırada yer almaktadır. Kovid-19'a bağlı ölümlerde, Avrupa ülkeleri ön sıralardadır. Belçika, her 1 milyon kişi başına 834 vefatla listenin başında yer almaktadır. İngiltere'de her 1 milyon kişi başına, 618, İspanya'da 850, İtalya'da 569, Fransa'da 453, Almanya'da 106 vefat olmuştur. ABD'de de bu sayı 360'dır. Türkiye 1 milyon kişi başına 57 vefat ile 42'nci Sırada yer almıştır" dedi.

'KARA GÖRÜNDÜ AMA DENİZ HALA DALGALI'

Sağlık çalışanlarının fedakarlıkları, güçlü sağlık alt yapısı ve vatandaşların desteği ile Türkiye'nin bir başarı hikayesi yazdığına işaret eden Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce dediğim gibi, kara göründü ama deniz hala dalgalı. Ekonomik yönden, sosyal yönden, sürdürülebilir bir mücadele gücü için normalleşme bir zorunluluktur. Bilinçli, istikrarlı ve kararlı adımlarla ilerledikçe dalgalardan, dalgalanmalardan korkmayız. Normalleşmeyi ne kadar kontrollü sosyal hayata çevirebilirsek o kadar güvende oluruz. Bu zorunlu dönüşümü ne kadar dikkatli yaparsak ne kadar davranışlarımızı kontrol ederek ilerlersek neticeye o kadar kesin ulaşırız. Son günlerde vaka sayımızda ve yoğun bakıma alınan hasta sayımızdaki değişmeler, bu dalgalanmaların yansımasıdır. Sürpriz yok, beklenen sınırdayız. Bu sınırı aşmamak sizin elinizde. Zorunlu olmadıkça kalabalığa karışmayan büyüklerimizin elinde. Sahilde el ele tutuşmayan gençlerimizin elinde. Maskesiz dışarı çıkmayan, mesafeyi korumak için elinden gelen bütün gayreti gösteren beyefendinin, hanımefendinin elinde."

'VAKALARIMIZIN ŞİDDETİNDE DEĞİŞİM VAR'

Bakan Koca, koronavirüsün hala iş başında olduğunu fakat hastalığın kontrol altında olduğunu belirterek, "Virüsün şiddetini düşürdüğüne yönelik bir kanıtımız yok ama vakalarımızın şiddetinde değişim var. Mart ayı sonunda günde 1500 civarı yeni vakamız varken bunların yarısı pnömoni (zatürre) oluyor ve yoğun tedavi gerektiriyordu. Şimdi ise 1500 civarı vakamızın sadece yüzde 9,4'ü pnömoni oluyor. Yine ilk günlerde hastalarımız 20 günün üzerinde hastanede kalırken, şimdi bu süre 2,9 güne düştü. Yoğun bakımda geçirilen süre ortalaması ise 18,9 günden 2,7 güne indi. Daha az oranda hasta entübe edilir oldu. Yani solunum cihazına bağlandı. Entübasyonda kalma süresi ise 1 günden 2,6 güne çıktı ama entübe edilenlerin vefat etme oranı önemli ölçüde düştü. Salgının başlangıcında entübe edilenlerin yüzde 67'si, yoğun bakımdakilerin ise yüzde 53'ü vefat ediyordu. Şimdi ise entübe edilenlerin yüzde 4'ü, yoğun bakıma girenlerin yüzde 2'si vefat ediyor. Virüsün etkisinde bir azalma henüz yok ama hekimlerin tedavi etme gücünde önemli artış olduğu bir gerçek" şeklinde konuştu.

BAKAN KOCA, BAZI İLLERDEKİ SON VERİLERİ PAYLAŞTI

Koca, son günlerde verilerdeki dalgalanma seyrinin farklı illerde farklı geliştiğine dikkate çekerek şunları söyledi:

"Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il yüzde 12,4 ile Gümüşhane 'dir. En düşük olduğu il ise yüzde 0,33 ile Kilis 'tir. Burada dikkatinizi bazı illerimize çekmek isterim. Son bir ayda Ankara'da günlük ortalama vaka sayısı 127, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 155, son 3 günde ortalama vaka sayısı ise 177. Son bir ayda İstanbul'da günlük ortalama vaka sayısı 653, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 620, son üç günde ortalama vaka sayısı ise 616. Son bir ayda İzmir 'de günlük ortalama vaka sayısı 32, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 38, son 3 günde ortalama vaka sayısı ise 34. Son bir ayda Bursa'da günlük ortalama vaka sayısı 64, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 84, son 3 günde ortalama vaka sayısı ise 93. Son gün 100'e kadar çıkmış oldu. Yani Bursa'da giderek bir artışın olduğunu görüyoruz. Son bir ayda Kocaeli 'de günlük ortalama vaka sayısı 78, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 91, son üç günde ortalama vaka sayısı ise 113, artış devam ediyor. Son 1 ayda Konya 'da günlük ortalama vaka sayısı 41, son 1 haftada günlük ortalama vaka sayısı 73, son 3 günde ortalama vaka sayısı ise 88 ki son son gün 100'e yaklaştı. Son bir ayda Kayseri 'de günlük ortalama vaka sayısı 14, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 25, son 3 günde ortalama vaka sayısı ise 28, daha kontrollü. Son bir ayda Diyarbakır 'da günlük ortalama vaka sayısı 58, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 81, son üç günde ortalama vaka sayısı ise 87, son gün 100'lere yaklaştı. Son bir ayda Şanlıurfa 'da günlük ortalama vaka sayısı 25, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 42, son üç günde ortalama vaka sayısı ise 43. Daha kontrollü olduğunu söyleyebiliriz. Son bir ayda Van 'da günlük ortalama vaka sayısı 7, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 14, son üç günde ortalama vaka sayısı ise 14. Yani daha kontrollü denilebilir."

İSTANBUL, ANKARA VE BURSA İÇİN ZORUNLU MASKE ÖNERİSİ

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, Bilim Kurulunca, 81 il genelinde maske takma zorunluluğu getirilmesine yönelik öneri yapılıp yapılmadığı sorusuna, "Kontrollü sosyal hayat dediğimiz yeni normalin en önemli kontrol mekanizması 1,5 metreden aşağıya olmayan mesafe, maske ve el hijyeni. Dolayısıyla biz hayatın devam ettiğini ama bu hayatın bu kontrollü olmak zorunda olduğunun altını çiziyoruz. Çünkü bu virüs insandan insana bulaşıyor. Dolayısıyla bu anlamda gerekli tedbirlere uyulabilir ve gereği yapılırsa tehdit de ortadan kalkmış olur. Özellikle il hıfzıssıhha kurullarımız bölgesel illerinde salgının seyrine göre her türlü tedbiri alma noktasında yetkililer. Dolayısıyla bu anlamda maske kullanımıyla ilgili şu an 45 ilde gerekli görüldüğü için il hıfzıssıhha kurulları tarafından bu karar alındı. Benzer şekilde ilave olabilecek illerimiz de olabilir. Bunlardan 3 tanesi için Bilim Kurulu'nun önerisi oldu. Biri İstanbul, biri Ankara, bir diğeri Bursa. İstanbul'da artış çok ciddi olmamakla birlikte tedbir amaçlı İstanbul'da da alınmasını Bilim Kurulu önermiş oldu. İl hıfzıssıhha kurullarımızda bu anlamda değerlendirip alınması gereken kararı almış olurlar" cevabını verdi.

'SOĞAKA ÇIKMA YASAĞI GÜNDEMİMİZDE OLMADI'

Bakan Koca, sokağa çıkma kısıtlamasının önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi ihtimaline ilişkin ise şöyle konuştu:

"Doğrusu biz önümüzdeki dönemde bu anlamda sokağa çıkma kısıtlılığı veya yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz, Bilim Kurulu'nda gündeme gelmedi. Normalleşme döneminde, özellikle pik yapıldıktan sonra bir plato çizdiği daha sonra aşağıya düştüğünü hepimiz gördük. Bu aşağıya düşme sonrası dünyanın bir çok ülkesinde görüldüğü gibi dalgalanmalar olabilir. Bu dalgalanmalar tamamen bizim tedbirlere uyumla doğru orantılı. O nedenle bu dalgalanma normal bir dalgalanma mı, beklediğimizden fazla olduğunu söyleyebilirim. Ama bunun bütün Türkiye'de aynı oranda olmadığını özellikle Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 'da daha fazla olduğunu görüyoruz. İzmir, İstanbul gibi bölgelerimizde daha az olduğunu görüyoruz. O nedenle bu anlamda genel bir durumdan öte bölgesel olduğunu biliyoruz. Bunun için tedbirlere özellikle ısrarla uymamız gerektiğinin tekrar altını çiziyorum. Yani önümüzdeki dönemde bu anlamda bir sokağa çıkma yasağı gündemimizde olmadı."

'SINAV SAATLERİNDE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI ÖNERİSİ OLDU'

Koca, milyonlarca öğrencinin katılacağı LGS ve YKS için tedbir kararı alınmasına yönelik öneriler olduğunu belirterek, "Hem LGS hem YKS ile ilgili sınavın olabildiğince güvenilir yapılması şeklinde Bilim Kurulu'nun bir yaklaşımı ve önerisi oldu. ve güvenli yapılması için her türlü tedbir alınması noktasında hem rehber yayımlandı hem ilgili birimlere hangi tedbirlerin alınması gerektiği de hatırlatılmış oldu. Bugün için ilave olarak şunu söyleyebilirim ki her 2 sınav için Bilim Kurulu'nun özellikle sınava giriş saatleri ve çıkış saatleri olmak üzere, bu sınava gelişleri sağlamak üzere tedbir alınması, gerektiğinde sokağa çıkma dahil olmak üzere o saatlerle ilgili bir önerisi oldu. Bununla ilgili sayın Cumhurbaşkanımıza bu öneriyi paylaştım. Cumhurbaşkanımız özellikle hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ve bu anlamda her 2 sınavın giriş ve çıkışlarıyla ilgili güvenli bir şekilde yapılması yönünde uygulamanın yapılmasının talimatını vermiş oldu. Bununla ilgili uygulamanın nasıl, hangi saatler arasında olması gerektiğiyle, ilgili bir öğrencinin yanında en fazla 2 kişi olması kaydıyla İçişleri Bakanlığımız zannediyorum bugün açıklama yapmış olur. Bunu ilave olarak söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.