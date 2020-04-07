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Bakan Koca, İstanbul'da açılacak iki hastaneyle ilgili, "Prefabrik pandemi sonrası devre dışı...
6 saat önce
Bakan Koca, İstanbul'da açılacak iki hastaneyle ilgili, "Prefabrik pandemi sonrası devre dışı kalacak hastaneler olarak düşünmedik.
Bakan Koca, İstanbul'da açılacak iki hastaneyle ilgili, "Prefabrik pandemi sonrası devre dışı kalacak hastaneler olarak düşünmedik. Bu hastaneleri tek katlı içinde ameliyathaneleri de olan bütün odaları gerektiğinde yoğun bakım yatağına çekilen hastane olarak planladık. Yani kalıcı daha sonraki dönemde benzer veya farklı amaçlarla gerektiğini de kullanacağımız hastaneler" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 08:04 Kaynak: İHA
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