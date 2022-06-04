Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , İstanbul 'da maymun çiçeği şüphesi bulunan 4 kişinin test sonucunun negatif olduğunu, Türkiye 'de maymun çiçeği tanısı konmuş hasta bulunmadığını bildirdi.

Kaynak: AA

Fahrettin Koca, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Koca: 'Türkiye'de şu ana dek maymun çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur' - Son Dakika

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