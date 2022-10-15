Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tedavileri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 'nde yapılan 6 hastamızın yakınlarıyla bir araya gelerek, kendilerine hastanemizin yönetici hekimleriyle birlikte bilgi verdim. Hasta yakınları, kolaylıkla iletişim kurulabilecek şekilde, hastanenin özel bir kısmında ağırlanacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Fahrettin Koca, İstanbul, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Koca, İstanbul'da tedavi gören yaralı madencilerin yakınlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

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