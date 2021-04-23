Bakan Koca: "İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık yöneticileriyle bir araya geldi. Bakan Koca, İstanbul'da vaka sayılarında yüzde 20 düşüş olduğunu açıkladı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)