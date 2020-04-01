Son Dakika › Güncel › Bakan Koca: 'İstanbul'da vaka sayısı 8 bin 852 yüzde 60 yakın. - Son Dakika
Bakan Koca: "İstanbul'da vaka sayısı 8 bin 852 yüzde 60 yakın.
6 saat önce
Bakan Koca: "İstanbul'da vaka sayısı 8 bin 852 yüzde 60 yakın.
Bakan Koca: " İstanbul'da vaka sayısı 8 bin 852 yüzde 60 yakın. İzmir izliyor 853, 712 Ankara, 584 Konya, 410 vaka ile Kocaeli." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:08 Kaynak: İHA
Son Dakika Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var? Bakan Soylu: Konya Belediyesi başlattığı yardım kampanyasını durdurdu, toplanan paralar iade edildi Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu