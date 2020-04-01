Bakan Koca: "İstanbul'da vaka sayısı 8 bin 852 yüzde 60 yakın.

Bakan Koca: "İstanbul'da vaka sayısı 8 bin 852 yüzde 60 yakın.

Bakan Koca: " İstanbul'da vaka sayısı 8 bin 852 yüzde 60 yakın. İzmir izliyor 853, 712 Ankara, 584 Konya, 410 vaka ile Kocaeli." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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