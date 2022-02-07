Üye Girişi
Bakan Koca: "İstanbul'da yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın yüzde 90'ı 60 yaş üzeridir" - Son Dakika

Bakan Koca: "İstanbul'da yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın yüzde 90'ı 60 yaş üzeridir"

07.02.2022 19:07
Bakan Koca: "İstanbul'da yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın yüzde 90'ı 60 yaş üzeridir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'da yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın yüzde 90'ı 60 yaş üzeridir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " İstanbul'da yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın yüzde 90'ı 60 yaş üzeridir. Yaklaşık yüzde 88'i aşısız veya aşısı eksik olan kişilerdir" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'daki son durumu ele aldık. Günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi. Hastaneye yatışlar yüzde 10'dan fazla azaldı. Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yaş ortalaması 69, entübe edilenlerin yaş ortalaması 76. İstanbul'da yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın yüzde 90'ı 60 yaş üzeridir. Yaklaşık yüzde 88'i aşısız veya aşısı eksik olan kişilerdir. İstanbul'daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

YORUMLAR
500

Sosyal paylaşım sitesi, Fahrettin Koca, İstanbul, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'İstanbul'da yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın yüzde 90'ı 60 yaş üzeridir' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:04 Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, donarak öldüğü iddia edilen vatandaşın ilk tetkik sonuçlarını Haberler.com'a açıkladı
19:04 Alişan'ın aylık dadı masrafı ortaya çıktı! 3 kişiye toplam 60 bin TL ödüyormuş
18:35 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda asansör kazası: 2 yaralı
18:33 Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 80 kuruş zam geldi
17:52 Seçim ofisi bile hazır! Fatih Terim ve kuvvetli ekibi, başkanlık için geliyor
17:49 Kanala saplanan otomobili görevlinin kıvrak zekası kurtardı!
17:44 Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında önemli Rusya-Ukrayna görüşmesi
17:43 HDP'li Hüda Kaya'nın "Dilerim geçmiş olmasın" paylaşımına CHP'den yorum: Biz sağlık sorunu yaşayan herkese 'geçmiş olsun' deriz
17:23 Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyanın gündemine oturdu
17:13 Diagne'nin yeri hemen doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkartıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 19:15:13. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Koca: "İstanbul'da yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın yüzde 90'ı 60 yaş üzeridir" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement