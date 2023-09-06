Bakan Koca, İstanbul'daki son durumu aktardı: 5 kişi hastanelere nakledildi

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerini vurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Su taşkını olayından 5 kişi etkilenmiş ve ambulanslarımızla hastanelere nakledilmişlerdir." dedi.

Sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulunan Bakan Koca, selde hayatını kaybeden 2 kişi için taziyede bulundu.

"5 KİŞİ AMBULANSLARLA HASTANELERE NAKLEDİLDİ"

Bakan Koca, yaralı durumuna ilişkin olarak da, "Su taşkını olayından 5 kişi etkilenmiş ve ambulanslarımızla hastanelere nakledilmişlerdir. Her birine acil şifalar diliyorum." dedi.

"BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ HASTA KABULÜNÜ SÜRDÜRMEKTEDİR"

Koca, yoğun yağış nedeniyle su basan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ilişkin olarak da, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hasta kabulünü sürdürmekte, Başakşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine ayaktan hasta kabul edilmektedir. Olayla ilgili olarak 52 ambulans ve 5 UMKE timi görevlendirmesi yapılmıştır. İstanbul'umuza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Gelişmelere karşı görev başındayız." ifadelerini kullandı.