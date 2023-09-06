Bakan Koca, İstanbul'daki son durumu aktardı: 5 kişi hastanelere nakledildi - Son Dakika

Bakan Koca, İstanbul'daki son durumu aktardı: 5 kişi hastanelere nakledildi

Son Güncelleme: 06.09.2023 00:43

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un kuzey kesimini etkisi altına alan şiddetli yağışlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Koca, sele neden olan yağışlar nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirerek, ''Su taşkını olayından 5 kişi etkilenmiş ve ambulanslarımızla hastanelere nakledilmişlerdir. Her birine acil şifalar diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerini vurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Su taşkını olayından 5 kişi etkilenmiş ve ambulanslarımızla hastanelere nakledilmişlerdir." dedi.

Sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulunan Bakan Koca, selde hayatını kaybeden 2 kişi için taziyede bulundu.

Bakan Koca, İstanbul'daki son durumu aktardı: 5 kişi hastanelere nakledildi

"5 KİŞİ AMBULANSLARLA HASTANELERE NAKLEDİLDİ"

Bakan Koca, yaralı durumuna ilişkin olarak da, "Su taşkını olayından 5 kişi etkilenmiş ve ambulanslarımızla hastanelere nakledilmişlerdir. Her birine acil şifalar diliyorum." dedi.

Bakan Koca, İstanbul'daki son durumu aktardı: 5 kişi hastanelere nakledildi

"BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ HASTA KABULÜNÜ SÜRDÜRMEKTEDİR"

Koca, yoğun yağış nedeniyle su basan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ilişkin olarak da, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hasta kabulünü sürdürmekte, Başakşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine ayaktan hasta kabul edilmektedir. Olayla ilgili olarak 52 ambulans ve 5 UMKE timi görevlendirmesi yapılmıştır. İstanbul'umuza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Gelişmelere karşı görev başındayız." ifadelerini kullandı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Güncel

Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Koca, İstanbul'daki son durumu aktardı: 5 kişi hastanelere nakledildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Koca, İstanbul'daki son durumu aktardı: 5 kişi hastanelere nakledildi - Son Dakika
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