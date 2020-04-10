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Bakan Koca: "İstanbul gibi bir yerde haftalık zaman diliminde, 2-3 kat artışlar beklersiniz.
27 dakika önce
Bakan Koca: "İstanbul gibi bir yerde haftalık zaman diliminde, 2-3 kat artışlar beklersiniz.
Bakan Koca: "İstanbul gibi bir yerde haftalık zaman diliminde, 2-3 kat artışlar beklersiniz. Bu artışları görmemiş olmamız, son derece önemli."
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 08:10 Kaynak: AA
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