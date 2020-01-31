BAKAN KOCA, İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KORONA VİRÜSÜ ÖNLEMLERİNİ İNCELİYOR (1) - Son Dakika

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BAKAN KOCA, İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KORONA VİRÜSÜ ÖNLEMLERİNİ İNCELİYOR (1)
6 saat önce
Anıl UÇAN / İSTANBUL DHASağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Havalimanı'nda korona virüsüne ilişkin alınan önlemleri yerinde inceliyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:13 Kaynak: DHA
Anıl UÇAN/ İSTANBUL DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Havalimanı'nda korona virüsüne ilişkin alınan önlemleri yerinde inceliyor. Koca incelemelerine karantina bölümünden başladı, ardından diğer bölümlere geçti.
Görüntü Dökümü:
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-Bakan Koca'nın incelemeleri
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