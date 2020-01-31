Bakan Koca, İstanbul Havalimanı'nda korona virüsü önlemlerini inceliyor (1) - Son Dakika

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Bakan Koca, İstanbul Havalimanı'nda korona virüsü önlemlerini inceliyor (1)
6 saat önce
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Havalimanı'nda korona virüsüne ilişkin alınan önlemleri yerinde inceliyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:15 Kaynak: DHA
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul
Havalimanı'nda korona virüsüne ilişkin alınan önlemleri yerinde inceliyor. Koca incelemelerine karantina bölümünden başladı, ardından diğer bölümlere geçti.
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