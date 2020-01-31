Bakan Koca, İstanbul Havalimanı'nda korona virüsü önlemlerini inceliyor (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca, İstanbul Havalimanı'nda korona virüsü önlemlerini inceliyor (1) - Son Dakika

Bakan Koca, İstanbul Havalimanı'nda korona virüsü önlemlerini inceliyor (1)

6 saat önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Havalimanı'nda korona virüsüne ilişkin alınan önlemleri yerinde inceliyor.

Bakan Koca, İstanbul Havalimanı'nda korona virüsü önlemlerini inceliyor (1), System.String[]
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Havalimanı'nda korona virüsüne ilişkin alınan önlemleri yerinde inceliyor. Koca incelemelerine karantina bölümünden başladı, ardından diğer bölümlere geçti.


- İstanbul
fahrettin koca, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:15 Kaynak: DHA
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