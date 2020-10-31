Bakan Koca: İzmir'de 26 can kaybımız var - Son Dakika

Bakan Koca: İzmir'de 26 can kaybımız var
31.10.2020 14:10
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde can kaybının 26'ya yükseldiğini, 25'i yoğun bakımda olmak üzere 381 kişinin halen tedavi gördüğünü açıkladı.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde can kaybının 26'ya yükseldiğini, 25'i yoğun bakımda olmak üzere 381 kişinin halen tedavi gördüğünü açıkladı.
Bakan Koca, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "26 can kaybımız var. 25'i yoğun bakımda, 381 kişi halen tedavi görüyor. 4 ameliyat daha başarıyla sonuçlandı. 504 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 Acil Yardım Ekipleri, UMKE timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir'de görev başındayız" dedi.
ANKARA,
Son Dakika Son Dakika! İzmir'de 23 saat sonra gelen mucize! Anne ve 4 çocuğu enkaz altından çıkarılıyor İzmir'den acı kare! Enkazda bulunan saatin durduğu an dikkat çekti Depremde boğularak can veren Fatma teyze, Türkiye'de tsunamiden ölen ilk kişi oldu Göztepe Kulübü, daha önce kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu açıkladı İzmir depremi yıllar öncesine götürdü! Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'den duygusal paylaşım İnternetten alışverişte siparişten farklı ürünün bedeli kargo şirketinden tahsil edilebiliyor Aracı tekleyen sürücü, kaputu açınca 3 metrelik pitonla burun buruna geldi Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor