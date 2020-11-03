Bakan Koca, İzmir'deki depremin ardından tedavisi süren 147 kişiden 12'sinin yoğun bakımda bulunduğunu, 5'inin durumunun ise ağır olduğunu bildirdi.
03.11.2020 00:49
Bakan Koca, İzmir'deki depremin ardından tedavisi süren 147 kişiden 12'sinin yoğun bakımda bulunduğunu, 5'inin durumunun ise ağır olduğunu bildirdi.
Bakan Koca, İzmir'deki depremin ardından tedavisi süren 147 kişiden 12'sinin yoğun bakımda bulunduğunu, 5'inin durumunun ise ağır olduğunu bildirdi.
Bakan, İzmir, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bakan Koca, İzmir'deki depremin ardından tedavisi süren 147 kişiden 12'sinin yoğun bakımda bulunduğunu, 5'inin durumunun ise ağır olduğunu bildirdi. - Son Dakika
Son Dakika 2016 yılında İsveç Milli Takımı'na veda eden Ibrahimovic, geri dönüş sinyali verdi Enkaz altında kalan üniversite öğrencisi Seda'nın cansız bedenine ulaşıldı Saçlarını boyatan Murat Övüç, takipçileri tepki gösterince açtı ağzını yumdu gözünü Bakan Koca'dan İstanbul için peş peşe kritik uyarılar: Çok dikkatli olmamız gerekiyor İzmir Urla açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı İzmir'deki depremin şiddeti işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e geri dönüyor