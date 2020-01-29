Bakan Koca - İzmir ve İstanbul'daki koronavirüs vakası şüphesi - Son Dakika

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Bakan Koca - İzmir ve İstanbul'daki koronavirüs vakası şüphesi
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:33 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarının sorularını cevapladı. (1)
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