Bakan Koca - İzmir ve İstanbul'daki koronavirüs vakası şüphesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca - İzmir ve İstanbul'daki koronavirüs vakası şüphesi - Son Dakika

Bakan Koca - İzmir ve İstanbul'daki koronavirüs vakası şüphesi

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarının sorularını cevapladı. (1)

Bakan Koca - İzmir ve İstanbul'daki koronavirüs vakası şüphesi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "FETÖ'cü müsünüz?" sorusuna yanıt verdi
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Ortadoğu planına BMGK'da karşı çıkacak Dışişleri'nden, Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Sağlık Bakanı Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 05:24:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Koca - İzmir ve İstanbul'daki koronavirüs vakası şüphesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]